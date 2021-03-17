Хочу в депутаты: в Гагаузии живая очередь из желающих попасть в парламент

Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала в среду в Гагаузской автономии.

КОМРАТ, 17 мар - Sputnik, Максим Топал. За два месяца до даты проведения выборов в Гагаузии началась избирательная кампания. Жителям региона предстоит избрать 35 депутатов, в задачи которых входит законотворческая деятельность.

© Sputnik / Maxim Topal Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала в среду в Гагаузской автономии

Традиционно претендентов на посты депутатов в Гагаузии много. Этим утром перед зданием ЦИК собрались несколько десятков человек, пожелавших получить документы для сбора подписей в свою поддержку.

"Сегодня началась предвыборная кампания, регистрация кандидатов. На улице, как вы видите, находится много кандидатов и их представителей. От 50 до 75 подписей предстоит собрать тем, кто баллотируется от населенных пунктов с менее чем 500 избирателями, и от 100 до 150 – от более крупных населенных пунктов", - рассказала журналистам председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.

© Sputnik / Maxim Topal Утром перед зданием ЦИК собрались несколько десятков человек, пожелавших получить документы для сбора подписей в свою поддержку

Прием документов для регистрации инициативных групп будет проходить с 17 марта по 5 апреля, а документов для регистрации кандидатов в депутаты – с 17 марта по 15 апреля.

К 11.00 среды на получение подписных листов зарегистрировались 36 претендентов в депутаты. А всего планируют это сделать 64 кандидата. В Центризбиркоме Гагаузии не исключают, что только в первый день избирательной кампании заявления на получение подписных листов подадут около 70 человек. Подписные листы будут выданы после принятия решения на заседании ЦИК Гагаузии.

© Sputnik / Maxim Topal К 11.00 среды на получение подписных листов зарегистрировались 36 претендентов в депутаты

Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 16 мая 2021 года. Согласно законодательству, в региональный парламент автономии входят 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova