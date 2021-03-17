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Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала сегодня в Гагаузии.

Хочу в депутаты: в Гагаузии живая очередь из желающих попасть в парламент

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
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Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала в среду в Гагаузской автономии.

КОМРАТ, 17 мар - Sputnik, Максим Топал. За два месяца до даты проведения выборов в Гагаузии началась избирательная кампания. Жителям региона предстоит избрать 35 депутатов, в задачи которых входит законотворческая деятельность.

Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала сегодня в Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала в среду в Гагаузской автономии

Традиционно претендентов на посты депутатов в Гагаузии много. Этим утром перед зданием ЦИК собрались несколько десятков человек, пожелавших получить документы для сбора подписей в свою поддержку.

"Сегодня началась предвыборная кампания, регистрация кандидатов. На улице, как вы видите, находится много кандидатов и их представителей. От 50 до 75 подписей предстоит собрать тем, кто баллотируется от населенных пунктов с менее чем 500 избирателями, и от 100 до 150 – от более крупных населенных пунктов", - рассказала журналистам председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.

Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала сегодня в Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
Утром перед зданием ЦИК собрались несколько десятков человек, пожелавших получить документы для сбора подписей в свою поддержку

Прием документов для регистрации инициативных групп будет проходить с 17 марта по 5 апреля, а документов для регистрации кандидатов в депутаты – с 17 марта по 15 апреля.

К 11.00 среды на получение подписных листов зарегистрировались 36 претендентов в депутаты. А всего планируют это сделать 64 кандидата. В Центризбиркоме Гагаузии не исключают, что только в первый день избирательной кампании заявления на получение подписных листов подадут около 70 человек. Подписные листы будут выданы после принятия решения на заседании ЦИК Гагаузии.

Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания стартовала сегодня в Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
К 11.00 среды на получение подписных листов зарегистрировались 36 претендентов в депутаты

Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 16 мая 2021 года. Согласно законодательству, в региональный парламент автономии входят 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

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