Врач - про кошмар в COVID-отделениях: трудно сообщать людям о гибели родных

В среду исполняется год с момента установления в Молдове чрезвычайного положения, однако, и сейчас многие люди скептически относятся к COVID-19. Мало кто знает, что происходит в отделениях интенсивной терапии, где идет борьба за жизнь каждого пациента.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Спустя год после объявления в Молдове чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса пандемия COVID-19 изменила жизнь множества людей. Некоторые не воспринимали болезнь всерьез, и чем безобиднее вирус казался поначалу, тем безжалостнее он вел себя по отношению к сотням тысяч пациентов, проигравших борьбу.

В Молдове кошмар начался 7 марта 2020 года, когда в стране зарегистрировали первый случай COVID-19.

Через десять дней власти ввели чрезвычайное положение. С тех пор жизнь многих людей приобрела мрачные оттенки. В первую очередь тех, кто боролся с вирусом непосредственно, а именно для врачей на передовой, которые порой ценой собственной жизни спасали жизнь пациентов. Врачам из отделений интенсивной терапии пришлось забыть про свои семьи и друзей и каждую минуту посвящать больным. Именно медики делят с ними минуты радости, и именно они находятся рядом с пациентами в ужасный момент, когда те проигрывают борьбу за жизнь.

Ольга Усатый работает врачом почти 15 лет. До начала пандемии она занимала должность главы отделения интенсивной терапии трансплантологии, гепатобилио-хирургии Республиканской клинической больницы, которое теперь оборудовали для интенсивной терапии пациентов с коронавирусом. Отделение сейчас носит название интенсивной терапии COVID №4.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Ольга Усатый - врач с "первой линии".

Жизнь Ольги изменилась с появлением первых пациентов в тяжелом состоянии. Страх неизвестности пугал врачей, но у них не было выбора, они понимали, что лишь медики могут спасти больных.

Ольга Усатый рассказала для Sputnik Молдова, что сначала врачи недооценили опасность, грозившую всем с появлением первых случаев COVID-19 в Молдове.

"Нам это казалось шуткой, на несколько месяцев, думали, что максимум 3-4 месяца это продолжится, а потом ситуация изменится. Все вернется на круги своя, как было до пандемии. Но с каждым днем видела, что ситуация становится только все более критичной", - поделилась Усатый.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Ольга Усатый - врач с "первой линии".

Вначале Ольга вместе с другими коллегами изолировала себя от семьи, чтобы не подвергать опасности близких. Медиков разместили в общежитиях для студентов, чтобы было где отдыхать после утомительных смен в очаге зараженных.

Некоторые врачи не имели возможности подержать в руках малышей, которых им родили жены, другие могли поздравить своих детей с днем рождения только онлайн. Медики находились далеко от близких, чтобы не заразить их.

Как рассказала Ольга, тоска по дому и близким была огромной, и спустя несколько месяцев изоляции от семьи она вернулась домой. Но даже сейчас у нее почти нет времени, чтобы провести его с родными.

Жизнь для Ольги словно остановилась, она уже потеряла чувство времени. Вся ее рутина сводится к постоянной борьбе за жизни пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Врачи в отделении COVID РКБ.

"Прошлой весной я не видела, как набухают почки на деревьях. Я забыла, каково это, отдыхать летом со всей семьей. Забыла, какого это, осенью, в начале учебного года, видеть, как твой ребенок приходит со школы, спрашивать его, как он провел день и что было на уроках или как он провел свободное время с друзьями. Наши дети не помнят уже о таком чувстве. Просто для детей и семьи у нас действительно нет сил. Даже когда возвращаюсь домой, я все еще думаю про больных", - рассказала медик с первой линии.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Ольга Усатый - врач с "первой линии".

В день рождения - тоже рядом с пациентами

Когда мы проводили интервью с Ольгой Усатый, она только вышла из больницы. Тогда был ее день рождения, его врач также провела в отделении. Проснувшись утром, доктор, как в другие дни, отправилась в больницу, где ее ожидали 15 пациентов в тяжелом состоянии.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Ольга Усатый - врач с "первой линии".

Со слезами на глазах и дрожащим голосом она поведала, как сильно хотела бы отметить этот день в кругу семьи, но уже год как у врачей больше не существует праздников.

"Единственное, чего я хочу в свой день, — это то, чего сейчас все желают, - здоровья. Это мысль, с которой я проснулась утром. Хочу, чтобы все были здоровы, как в Молдове, так и за ее пределами", - заявила врач.

© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican Ольга Усатый - врач с "первой линии".

Лицом к лицу со смертью

В отделениях интенсивной терапии - каждую секунду борьба за жизнь.

Медики делают все, что в их силах, чтобы вылечить больных, но многие все же проигрывают бой против безжалостного вируса. Самое болезненное для врачей, когда пациенты умирают на их руках, несмотря на все усилия, приложенные для их спасения. Каждая смерть – огромная потеря, каждый доктор переживает страшные эмоции в такие моменты, поделилась Ольга Усатый.

"Мы не машины, больно и нам. Это общая боль, когда пациент дает тебе номер родственника для связи. И когда звонишь этому человеку рассказать о состоянии близкого, узнаешь, что и абонент в больнице. Были случаи, когда я звонила, и, к сожалению, выяснялось, что родственник умер. Потом пациент спрашивает: "Вы поговорили с моей мамой, может, она что-то передаст мне?" А я в этот момент не могу сказать, что его мамы уже нет в живых. Это такие моменты, которые пропускаешь через себя. Каждый из нас через это проходит", - рассказала собеседница.

Как отметила Усатый, в последнее время все больше пациентов поступает в отделение интенсивной терапии в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

В то же время специалист подчеркнула, что вирус "помолодел" и все чаще затрагивает не только людей старше 60 лет и с наличием нескольких хронических заболеваний, но и молодых. Многие поступают в больницу в крайне тяжелом состоянии, потому что не обратились вовремя к доктору.

"Пациенты пробуют заниматься самолечением дома, изначально думая, что это обычная простуда. Лечатся тем, что слышали от соседей или родственников. Это ухудшает состояние, дни проходят, болезнь прогрессирует", - заявила Усатый.

По словам собеседницы, медики измучены и не знают, сколько еще выдержат.

"Это очень сложно. Мы действительно на пределе своих сил, и самое обидное, что чем больше мы подвержены риску, тем более безразличным становится население. Элементарные рекомендации не выполняют. Худшее, что некоторые до сих пор не верят в существование вируса. Будто случилось что-то в нашем обществе, что лишь когда близкий человек проходит через эти мучения, они понимают, что действительно что-то существует. Мы выжаты эмоционально и физически, понятия не имею, насколько нас еще хватит", - уверена врач.

Однако, помимо грустных и болезненных моментов, в отделениях терапии есть и приятные вещи, добавила врач. Это когда пациент сумел побороть вирус и возвращается домой к родным.

"Я бы сравнивала это чувство с тем, когда учишь малыша ходить. Он начинает делать первые шаги, где-то падает, где-то спотыкается и в один прекрасный день набирается сил и бежит. Так же и мы видим пациентов, когда они поступают в крайне тяжелом состоянии, а у нас получается поставить его на ноги. Мы очень счастливы, можем казаться странными, но мы радуемся, как дети", - отметила врач.

Ольга продолжает верить, что когда-нибудь вернется нормальная жизнь. Она мечтает обнять родных без страха заразить их, надеется провести время со своими двумя детьми и наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с ними.

Медик надеется, что однажды мы сможем снять маски и дышать полной грудью. Но перед этим ее ждут еще дни работы.

Март 2020 года выдался в Молдове сложным. Первый случай COVID-19 зарегистрировали в нашей стране 7 марта. На следующий день глава Минздрава Виорика Думбрэвяну объявила оранжевый код опасности заражения новым коронавирусом. Спустя время Республиканскую клиническую больницу оборудовали для лечения тяжелых случаев заражения COVID-19.

11 марта власти решили закрыть детские сады, школы и университеты. Занятия начались в режиме онлайн.

13 марта Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья объявила красный код опасности.

После решения комиссии приостановили свою деятельность несколько КПП на границе. В то же время множество стран остановили авиасообщение.

Комиссия также запретила проведение религиозных служб, за исключением похорон. Начиная с 16 марта приостановилась работа торговых центров, рынков, магазинов (кроме продуктовых) и развлекательных заведений.

Ровно год назад 17 марта в стране объявили чрезвычайное положение. Это предполагало, что правительство полностью берет на себя руководство страной, располагая инструментами для влияния на ситуацию, что позволяло приостановить деятельность предпринимателей или даже госучреждений. Это положение продлилось 60 дней и завершилось 15 мая.

В то же время ношение защитной маски стало обязательным во всех закрытых общественных местах.

18 марта 2020 года первый гражданин Молдовы скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. На данный момент от осложнений в республике умерли более четырех тысяч человек.

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