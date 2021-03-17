В Молдову доставили 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Поначалу данные типы тестов будут использоваться в отделениях неотложки и на уровне первичной медико-санитарной помощи. Ожидается, что это поможет быстрее выявлять новые случаи заражения.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В медучреждения Молдовы распределили 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как отметили в ведомстве, это необходимо, чтобы расширить возможности системы здравоохранения в диагностике и выявлении коронавируса среди населения.

Тесты прибыли в республику по программе Всемирного банка "Срочный ответ на COVID-19 в Молдове".

"Тесты на антиген SARS-CoV-2 будут использовать, только если у человека есть симптомы или же он был в контакте с зараженным. Такой тест не может быть использован теми, у кого нет симптомов", - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве уточнили, что экспресс-тесты рекомендуется использовать для людей из закрытых или полузакрытых учреждений, где потенциально может быть очаг заражения. Быстрое тестирование можно проводить для других людей из группы, кто был в контакте с человеком, у которого подтвердили COVID-19 обычным анализом ПЦР.

"Тестирование нужно провести в первые 5-7 дней с момента появления симптомов. Если его сделать позже, то результат может быть недостоверным", - подчеркнули в Минздраве.

Как объяснили в министерстве, если при наличии симптомов коронавируса экспресс-тест показывает негативный результат, то следует провести тест ПЦР.

В связи с поступлением в страну таких тест-систем представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели инструктаж для молдавского медперсонала. На неделе пройдут еще дополнительные тренинги по использованию данных тестов.

В министерстве уточнили, что быстрое тестирование позволит в кратчайшие сроки получать результаты анализов. Это, в свою очередь, поспособствует более быстрому реагированию и мониторингу состояния здоровья граждан.

Поначалу эти типы тестов будут использоваться в отделениях неотложной помощи и на уровне первичной медико-санитарной помощи.

В Минздраве добавили, что еще 200 тысяч экспресс-тестов доставят в Молдову в течение двух недель.

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