Социалисты обратятся в Конституционный суд с просьбой аннулировать указ Санду

Депутаты-социалисты намерены опротестовать в Конституционном суде указ президента Молдовы Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу в качестве кандидата в премьеры.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) попросят Конституционный суд аннулировать указ президента страны Майи Санду, согласно которому лидер PAS Игорь Гросу был выдвинут в качестве кандидата на пост премьера. Об этом в среду на брифинге заявил вице-председатель парламента, депутат-социалист Влад Батрынча.

"Вместе с коллегами по фракции подадим в Конституционный суд обращение, в котором попросим констатировать отклонения от правовых норм в процедуре выдвижения господина Игоря Гросу. Считаем, что были нарушены некоторые положения Конституции", – сказал Батрынча.

Он отметил, что социалисты предпримут разумные меры для обеспечения диалога в адекватных условиях.

"В этих целях и для того, чтобы продемонстрировать готовность и желание нашей команды преодолеть сложную ситуацию, завтра мы официально выдвинем от парламентского большинства хорошего кандидата, профессионала, который справится с кризисом",– заявил Батрынча.

Парламентарий считает, что на кандидата от ПСРМ Марианну Дурлештяну якобы было оказано давление, чтобы она сняла свою кандидатуру. Однако он не предоставил подробностей по этому поводу, заявив, что представит доказательства позже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova