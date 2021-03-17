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Заседание координационного комитет Победа

Координационный комитет "Победа" обсудил мероприятия к годовщине начала ВОВ

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210317/34019606/koordinatsionnyy-komitet-Pobeda-obsudil-meropriyatiya-k-godovschine-nachala-vov.html

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на республиканском и местном уровнях запланированы инвентаризация и ремонт памятников павшим героям, научные конференции и издание книг.

Воздушная часть парада Победы. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон провел рабочее заседание с членами Национального координационного комитета "Победа", посвященное 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и героической обороне Молдовы в 1941 году от фашистских оккупантов. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"В обсуждении вопросов приняли участие руководители районов, на территории которых проходили основные боевые действия в 1941 году", - пишет Додон. 

В ходе встречи участники обсудили вопросы сохранения военно-исторического наследия ВОВ на территории страны, необходимость приведения в достойный вид памятников и мемориалов защитникам Родины, оказание помощи ныне живущим ветеранам войны. 

"Запланированы различные мероприятия на республиканском и местном уровнях, в том числе инвентаризация и ремонт памятников павшим героям, научные конференции и издание книг, работа с молодежью", – добавил глава ПСРМ.

В завершение встречи Игорь Додон отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа и обещал всестороннюю поддержку в организации и проведении военно-патриотических мероприятий.

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