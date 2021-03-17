Координационный комитет "Победа" обсудил мероприятия к годовщине начала ВОВ

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон провел рабочее заседание с членами Национального координационного комитета "Победа", посвященное 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и героической обороне Молдовы в 1941 году от фашистских оккупантов. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
"В обсуждении вопросов приняли участие руководители районов, на территории которых проходили основные боевые действия в 1941 году", - пишет Додон.
В ходе встречи участники обсудили вопросы сохранения военно-исторического наследия ВОВ на территории страны, необходимость приведения в достойный вид памятников и мемориалов защитникам Родины, оказание помощи ныне живущим ветеранам войны.
"Запланированы различные мероприятия на республиканском и местном уровнях, в том числе инвентаризация и ремонт памятников павшим героям, научные конференции и издание книг, работа с молодежью", – добавил глава ПСРМ.
В завершение встречи Игорь Додон отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа и обещал всестороннюю поддержку в организации и проведении военно-патриотических мероприятий.
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