В Молдове могут ввести налоговые и таможенные льготы на импорт вакцины от COVID

В парламенте республики планируют рассмотреть поправки в ряд законов. Изменения направлены на стимулирование предпринимателей импортировать в страну вакцину от COVID-19, закупленную за счет государственных средств.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В Молдове могут ввести налоговые и таможенные льготы на импорт в республику вакцины от COVID-19. Парламентская комиссия по бюджету, экономике и финансам утвердила на заседании в среду отчет по соответствующему проекту с поправками в Налоговый кодекс и закон о таможенном тарифе.

Инициатива предложена на голосование в парламенте сразу в двух чтениях, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Авторами поправок выступили депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова.

Проект предполагает, что на весь период чрезвычайного положения или ЧП в здравоохранении для ввоза и доставки на территорию страны вакцин против COVID-19 устанавливаются фискальные и таможенные льготы, такие как освобождение от НДС без права вычета, таможенных пошлин и пошлин за проведение таможенных процедур.

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Таким образом, инициатива направлена на стимулирование предпринимателей импортировать в страну вакцину от COVID-19, закупленную за счет государственных финансовых ресурсов, утверждают авторы проекта.

В проекте указано, что причиной разработки документа послужили темпы распространения коронавируса как на национальном, так и международном уровнях, а также принята в расчет необходимость введения мер, позволяющих обеспечить эффективную защиту населения от COVID-19.

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступлении от положений закона о государственных закупках.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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