В правительстве запутались: на каком месте Молдова в списке стран по смертности от COVID

Пресс-служба правительства уже трижды оповещала СМИ о месте Молдовы в мировом рейтинге стран по уровню смертности от коронавируса на душу населения. Каждый раз места разные.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Согласно последнему сообщению пресс-службы правительства, Молдова занимает 28-ю строчку в рейтинге стран по количеству умерших от коронавируса на один миллион населения. Такие данные содержатся в последнем уточнении кабмина.

Впервые упоминание о месте Молдовы в списке стран по смертности от коронавируса на душу населения, содержалось в пресс-релизе правительства по итогам заседания консультативного совета по общественному здоровью при премьер-министре Молдовы. В тексте сообщения совета содержалась ссылка на слова исполняющей обязанности главы Минздрава Татьяны Затык, которая говорила о том, что Молдова поднялась на третье место по смертности от коронавируса в мире.

"Государственный секретарь Минздрава Татьяна Затык представила обновленную информацию об эпидемиологической ситуации в нашей стране и о ходе вакцинации против COVID. Представленные данные показывают, что ситуация тревожная. Только за последнюю неделю уровень смертности вырос более чем на 30%, при этом Молдова заняла 3-е место в мире по количеству зарегистрированных смертей", — говорилось в сообщении для прессы.

Уже на следующий день, 17 марта, пресс-служба правительства распространила уточнение:

"В контексте появившейся в публичном пространстве ошибочной информации о том, что Республика Молдова занимает 3-е место в мире по количеству смертей от COVID-19, отметим следующее: согласно данным, в мире Республика Молдова занимает 27-е место по количеству смертей от COVID-19. ...Если говорить о европейском регионе, то Республика Молдова находится на 22-м месте", — говорилось в сообщении пресс-службы.

Спустя полчаса пресс-служба правительства распространила новое сообщение похожего содержания, но в нем отмечалось, что Молдова находится на 28-месте, а в списке европейских стран занимает 22-ю строчку.

Однако, согласно данным ресурса worldometers.info, ссылку на который прилагает к своему сообщению пресс-служба правительства, Молдова с показателем в 1093 смерти на один миллион жителей занимает 35-е место в мировом списке стран по количеству смертей от COVID и 26-ю строчку в списке европейских стран. Международный статистический ресурс при этом исходит из того, что в Молдове проживает 4,02 миллиона человек.

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