Социалисты оспорили в КС выдвижение Гросу в премьеры Молдовы

Молдавские социалисты потребовали, чтобы Конституционный суд приостановил и признал неконституционным указ главы государства о выдвижении Гросу в премьеры.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля, Александр Суходольский и Влад Батрынча обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционным указ президента республики Майи Санду о выдвижении кандидатом в премьеры лидера PAS Игоря Гросу.

"В обращении попросили Конституционный суд приостановить и признать неконституционным указ №47-IX от 16 марта 2021 года", – написал на своей странице в Facebook депутат-социалист Григоре Новак.

Ранее вице-спикер парламента Молдовы, депутат-социалист Влад Батрынча заявил, что при выдвижении Гросу в качестве кандидата были нарушены некоторые положения Конституции.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. А 23 февраля Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя ровно месяц Санду пошла на консультации с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

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