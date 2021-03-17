Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1916 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представила госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

По ее словам, общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 208 928, из них активных – 22 384.

"Большего всего зарегистрированных случаев по-прежнему в Кишиневе – 884. Повышенное число и в районах Левобережья – 94. В районах Новых Анены –87, Бричаны – 70, муниципии Бельцы – 66", – сказала Затык.

За минувшие 24 часа проведено 5457 тестов, из которых 415 – повторно.

Коронавирус выявлен у 76 медработников: 21 врача, 30 медсестер и 25 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 337 пациентов (из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1345 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 182 108.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 34 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4436.

"Это число растет в последние дни. За последнюю неделю уровень летальных исходов увеличился на 35%. Это очень много...", – отметила Затык.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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