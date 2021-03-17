Санду призвала ускорить дискуссии с производителями по закупке вакцины от COVID

Глава государства провела встречу с представителями Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты и узнала, с какими проблемами сталкивается структура в борьбе с пандемией.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала ускорить дискуссии с производителями и обеспечить закупку вакцины от COVID-19 как можно скорее. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook по итогам встречи с представителями Минздрава.

По ее словам, в ходе беседы с командой министерства поднимался вопрос о плане реагирования на COVID-19 и о реализации мер, рекомендованных в решении Высшего совета безопасности от 13 марта, необходимых для снижения давления на систему здравоохранения и для того, чтобы остановить распространение вируса. Как отметила президент, стороны обсудили вопросы о дополнительных больничных местах, разработке нового механизма поставки компенсируемых медикаментов на дом, об увеличении объемов тестирования.

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"Обсудили необходимость увеличения возможностей вакцинации в ближайшие недели и ускорения процесса, чтобы быстрее перейти ко второму этапу плана иммунизации. Призвала ускорить обсуждения с производителями и обеспечить закупку вакцины как можно скорее", – сказала Санду.

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступлении от положений закона о государственных закупках.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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