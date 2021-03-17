Чебан: найдено долгосрочное решение проблемы плохого запаха в Кишиневе

По итогам слушаний в парламентской комиссии было найдено решение плохого запаха на очистных станциях Кишинева. Решено установить специальные приборы, которые бы перерабатывали ил в порошок. Однако на этот проект еще нужно изыскать средства.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Сотрудники примэрии Кишинева в среду приняли участие в общественных слушаниях по реализации проекта реабилитации Станции по очистке сточных вод в муниципии. Тема обсуждалась в парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию.

Как отметил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook, было найдено долгосрочное решение проблемы плохого запаха в молдавской столице.

"Мы определили долгосрочное решение – это монтаж пяти пиролизных установок. Это позволит нам снизить суточное количество ила, поступающего на станцию, до десяти тонн, и тем самым решить проблему неприятного запаха в столице. Суть технологии пиролиза состоит в том, чтобы уменьшить количество ила и превратить его в безвредный порошок, который впоследствии можно использовать. Это дорогостоящий, но необходимый для Кишинева процесс", – подчеркнул Чебан.

Примар рассказал, что ранее была выявлена одна из хронических проблем города: у предпринимателей нет установок для предварительной очистки сточных вод, и они сбрасывают эти воды в общественную канализационную систему, которая снова попадает на очистные сооружения Кишинева.

"К сожалению, концентрация намного превышает допустимую норму. В связи с этим мы обратились за поддержкой к парламенту, чтобы усилить рычаги, которые позволят нам сдерживать экономических агентов, издевающихся над жителями столицы, – заявил генпримар.

Как добавил градоначальник, уже возобновлены работы по реконструкции очистных сооружений, а для уменьшения запаха также были накрыты водоемы с 500 тысячами тонн ила, годами хранившегося под открытым небом.

По словам Чебана, ориентировочная стоимость проекта с пиролизными установками составляет около пяти миллионов евро, которые еще предстоит изыскать.

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В заключение примар отметил, что рассчитывает на правовую и законодательную поддержку со стороны Высшего законодательного органа страны.

В слушаниях в парламентской комисии приняли участие представители мэрии и мунсовета, АО Apă-Canal столицы, а также представители министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Инспектората по охране окружающей среды и Агентства окружающей среды.

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