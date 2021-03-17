Минздрав о COVID-19 в Молдове: вирус "молодеет", статистика тревожит

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В Молдове зафиксировано 58 856 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные представила госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

"По этому показателю Молдова находится на 18 месте на европейском уровне. Это меньше, чем в таких странах, как Черногория, Чехия, Словения, Люксембург, но гораздо выше, чем в Норвегии, Исландии, Греции, России, Румынии", – отметила чиновник.

По ее словам, смертность на миллион населения в республике составила 1246 случаев. "Это гораздо ниже, чем в Чехии, Бельгии, Словении, Венгрии, Италии, Боснии и Герцеговине, но выше, чем в Австрии, Ирландии, Албании, Исландии, Норвегии", – уточнила Затык.

По данным Минздрава, уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 4330 летальных исходов, составил 2,1%.

Как отметила представитель Минздрава, если сравнить данные за 1-7 и 8-14 марта, то отмечен спад числа новых подтвержденных случаев на 6%. Статистика по летальным исходам также ухудшилась – показатели увеличились на 35,2%, а число случаев выздоровления выросло на 35,7%.

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"На тяжелые формы приходится 6,6%, на средние – 10%", – сказала Затык.

При этом на легкие и бессимптомные формы течения болезни приходится, согласно отчету Минздрава, 83,2%.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Как отметила Затык, средний возраст заболевших – 51 год.

"Инфекция COVID-19 "молодеет". В последнее время регистрируется больше молодых людей, у которых наблюдается ухудшение состояния здоровья. Это представляет опасность. Есть и случаи летального исхода", – сказала и. о. главы Минздрава.

Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 10 810 детей, в том числе новорожденные, а также 891 беременная женщина.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 58%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67 лет.

"Общая смертность на 100 тысяч населения из-за COVID составляет 125 летальных исходов. На уровне страны смертность по причине коронавируса находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень серьезно. Мы говорим о новой инфекции, которая уже вышла вперед в структуре основных причин смертности в Молдове", – отметила Затык.

По ее словам, необходимо понимать, что вирус COVID-19 убивает – убивает много людей, цифры говорят сами за себя.

"Просим людей соблюдать защитные меры", – сказала и. о. министра здравоохранения.

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"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,7% от общего количества подтвержденных случаев. Всего в стране зарегистрировано 1343 эпизода "импорта" COVID-19. За 8-14 марта в стране зарегистрировано 44 случая такого рода:

Украина – 8;

Румыния – 6;

Италия – 5;

Россия, Ирландия, Германия – по 3;

Канада, Турция, Великобритания, Чехия – по 2;

Грузия, США, Греция, Испания, Польша, Египет, Болгария, Республика Беларусь – по 1.

COVID-19 подтвердился у тысяч медработников

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 18 293 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5464, медсестер – 7528, санитаров – 2410, вспомогательного персонала – 2891.

"Это большое число. Ситуация очень тревожная", – сказала Затык.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 48 983 медработникам. За последнюю неделю сделано 1205 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 90 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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