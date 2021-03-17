Административные процессы и штрафы: за что в Молдове могут наказать

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. За прошедшую неделю зарегистрировано несколько сотен случаев несоблюдения мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями. Об этом сообщил заместитель главы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Марин Максиан.

"Под мониторингом находились и проверялись свыше 10 тысяч граждан, которые пребывали в самоизоляции. К сожалению, в 43 случаях был нарушен этот режим", – отметил Максиан.

По его словам, под контроль в течение прошедшей семидневки попали 6390 торговых единиц. "В результате выявлено 292 несоответствия. Составлены протоколы, предстоит применить санкции", – сказал представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что среди основных выявленных нарушений – случаи, когда не обеспечивается замер температуры, не соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

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"Коммерческие рынки – один из источников, где можно легко заразиться… Под мониторингом полиции и Инспектората карабинеров находились свыше 600 рынков. Выявлено 81 нарушение. Речь идет о серьезных нарушениях, когда они совершались людьми сознательно", – сказал Максиан.

Полицейский пояснил, что протоколы составлены в отношении одного администратора и 19 продавцов. Им грозят штрафы. Кроме того, по его словам, в поле зрения правоохранительных органов попали порядка 60 посетителей рынков – люди игнорировали основные меры предосторожности.

Что касается работы общепита и развлекательных заведений, то тут проверки прошли в 1786 коммерческих единицах. Выявлено 78 нарушений.

"Ночные клубы остаются проблемой", – сказал Максиан.

По его словам, из 313 клубов, которые попали под мониторинг, начат административный процесс в отношении одного администратора, а в отношении еще 14 такие действия еще будут предприняты. Инициировано также 14 административных процессов, в которых фигурируют работники ночных клубов, а в 176 – посетители.

Как отметил Максиан, выявлены нарушения и в зонах отдыха на открытом воздухе, в парках. Среди нарушений – пребывание в группах более троих человек, несоблюдение масочного режима, а также социальной дистанции. Ряд случаев несоответствия обнаружили и в работе пассажирского транспорта. Нарушения выявлены и на автозаправочных станциях, где производится также и торговля продуктами питания, – несоблюдение масочного режима как сотрудниками, так и посетителями, а также работа общепита после 22.00.

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Нарушение и наказание

Согласно Кодексу о правонарушениях, за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер общественного здоровья, установленных компетентными органами, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 2000 - 5000 леев, а для юридических лиц - от 10 000 до 35 000 леев.

Однако в случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года штраф для граждан составляет от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц - от 50 000 до 75 000 леев.

За умышленное предоставление фальсифицированных или неполных данных или отказ от предоставления необходимой для заполнения эпидемиологических карт информации грозит штраф в пределах 2500 - 7500 леев.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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