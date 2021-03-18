Эксперты: как долго антитела защищают после того, как человек перенес COVID-19

Специалист рассказала, почему стоит делать прививку людям, переболевшим COVID-19 и тем, у кого есть антитела.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Сделать прививку могут как люди, у которых коронавирус протекал бессимптомно, так и те, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. По словам врача-эпидемиолога Национального агентства общественного здоровья Лауры Цуркан, защита организма после перенесенного коронавируса, носит кратковременный характер и варьируется в зависимости от формы, в которой протекала болезнь.

"Антитела сохраняются на месяц после легкой формы коронавируса, три-шесть месяцев после средней формы и максимум восемь месяцев после тяжелого течения болезни. Люди, которые переболели вирусом в легкой форме, могут сделать прививку спустя 14 дней с момента, когда были признаны здоровыми", – сказала собеседница в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По ее словам, те, кто перенес вирус в тяжелой форме, могут вакцинироваться спустя 60-90 дней после выздоровления.

Специалист по иммунизации Нинель Ревенко обратила внимание на то, что перенесшие коронавирус люди, желающие сделать прививку, повысят титр антител в организме и обеспечат большую защиту, чтобы не заболеть серьезной формой COVID-19.

Она уточнила, что пока продолжительность защиты после вакцинации еще точно не известна. Несомненно то, что антитела, образующиеся после иммунизации, будут иметь более продолжительный эффект, чем антитела, образованные после того, как человек переболел вирусом.

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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