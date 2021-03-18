14:31 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Серджиу Сырбу на заседании парламента. Архивное фото

Жена депутата Сырбу потребовала "прекратить спекуляции" вокруг его здоровья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (224)
117 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34028331/zhena-deputata-syrbu-potrebovala-prekratit-spekulyacii-vokrug-ego-zdorovya.html

Супруга парламентария расстроена "ложными сообщениями" о состоянии Серджиу Сырбу, госпитализированного с COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Инна Сырбу, жена депутата Серджиу Сырбу, в соцсетях потребовала "прекратить спекуляции" относительно здоровья депутата.

"В общественном пространстве появились ложные сообщения о том, что касается состояния здоровья моего мужа. Прошу не спекулировать на этой теме, проявить уважение и понимание в эти сложные моменты для нашей семьи", — написала она.

Супруга парламентария опубликовала совместное фото с мужем и сообщила, что состояние Сырбу, который находится в отделении интенсивной терапии, "тяжелое, но стабильное". Доступа к телефону у депутата нет, но женщина постоянно общается с врачами, чтобы быть в курсе динамики состояния здоровья супруга.

Депутат, входящий в надфракционное объединение Pentru Moldova в среду был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (224)

По теме

Скандал с депутатом Сырбу обрастает новыми подробностями
Депутат Сергей Сырбу госпитализирован с подтвержденным коронавирусом
Теги:
коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
«Наши выпускные костюмчики»: врачи из Пятигорска символично попрощались с ковидным корпусом
Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться