Жена депутата Сырбу потребовала "прекратить спекуляции" вокруг его здоровья

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Инна Сырбу, жена депутата Серджиу Сырбу, в соцсетях потребовала "прекратить спекуляции" относительно здоровья депутата.

"В общественном пространстве появились ложные сообщения о том, что касается состояния здоровья моего мужа. Прошу не спекулировать на этой теме, проявить уважение и понимание в эти сложные моменты для нашей семьи", — написала она.

Супруга парламентария опубликовала совместное фото с мужем и сообщила, что состояние Сырбу, который находится в отделении интенсивной терапии, "тяжелое, но стабильное". Доступа к телефону у депутата нет, но женщина постоянно общается с врачами, чтобы быть в курсе динамики состояния здоровья супруга.

Депутат, входящий в надфракционное объединение Pentru Moldova в среду был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova