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Кабинет министров

Состав Национальной чрезвычайной комиссии изменили: что решили в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (225)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34030610/sostav-natsionalnoy-chrezvychaynoy-komissii-izmenili-chto-reshili-v-parlamente.html

Теперь в комиссию войдут также представители Медуниверситета, Академии наук, а также четыре директора больниц.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект об изменении состава Национальной чрезвычайно комиссии общественного здоровья. Решено добавить в комиссию еще несколько членов, чтобы улучшить эффективность этого совета. 

Машина скорой медицинской помощи
© Sputnik / Mihai Caraus
Предупреждение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: о чем идет речь

Теперь в состав помимо членов правительства и представителей структур, подчиненных исполнительной власти, ответственных за мониторинг и борьбу с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, войдут еще несколько специалистов.

Речь идет о представителях Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану, специалистах Академии наук Молдовы, а также экспертах Школы менеджмента в области общественного здравоохранения и представителях гражданского общества.

Депутат платформы Pentru Moldova Руксанда Главан выступила с поправкой.

По словам Главан, в состав комиссии должны входить и директора больниц разных уровней, так как многие пациенты с коронавирусом проходят лечение на дому. По ее мнению, специалисты городских, районных и республиканских больниц знают, как обстоят дела в этом отношении, и могут быть полезными комиссии.

Таким образом, в состав совета войдет один директор медицинского учреждения первичной помощи, глава районной больницы и по одному руководителю муниципальной и республиканской больниц.

Во втором чтении законопроект поддержали 70 парламентариев.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (225)

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