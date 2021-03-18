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Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии

В Гагаузии мобильные группы проверяют рынки и магазины

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (229)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34034663/V-gagauzii-mobilnye-gruppy-proveryayut-rynki-i-magaziny-.html

Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории гагаузской автономии.

КОМРАТ, 18 мар - Sputnik, Максим Топал. В нескольких населенных пунктах Гагаузии одновременно начались проверки деятельности рынков, магазинов и других экономических агентов. Работают ли продавцы в масках и перчатках, проводится ли регулярная дезинфекция помещений – на эти и другие аспекты обращали внимание специалисты.

"В связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 среди населения снова начинает функционировать районная комиссия по проверке соблюдения противоэпидемиологических требований. В основном требования соблюдаются. Люди носят маски, иногда, правда, они приспущены. В целом мы не наблюдаем столпотворений", - рассказал Sputnik представитель комратской районной администрации Петр Иванов.

Комиссия, в состав которой входят представители Центра общественного здоровья, Агентства по безопасности пищевых продуктов, примэрий, районной администрации и полиции, информировала жителей столицы гагаузской автономии об эпидемиологической ситуации и антиковидных мерах.

Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии

Как рассказал на заседании региональной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья председатель Комратского района Иван Топал, только в столице автономии был проверен 41 торговый объект.

"Выявлен ряд нарушений - маски надеты не в соответствии с рекомендациями ЦОЗ, на входе не всегда измеряют температуру тела, не соблюдается дистанция, не обрабатываются поверхности. В отношении четырех экономических агентов были составлены протоколы. Конечно, не хочется и неприятно накладывать штрафы. Мы понимаем, что это болезненно воспринимается", - отметил Иван Топал.

Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии

Более 40 проверок прошли в селах Гайдар, Баурчи, Бешгиоз и Томай Чадыр-Лунгского района.

"Мы тоже выявили нарушения – отсутствие журналов проведения термометрии и уборки помещений, отсутствовали перчатки и маски при обслуживании посетителей", - отметил глава района Георгий Марангоз.

Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Рейды, направленные на контроль соблюдения противоэпидемиологических мер, возобновились на территории Гагаузии

Такого рода проверки будут периодически проводиться во всех населенных пунктах Гагаузии.

По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, в автономии за прошедшие сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших жителей за период пандемии достигло 5765 человек. В ковид-отделениях больниц АТО Гагаузия находятся 158 пациентов.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (229)

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