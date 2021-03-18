Фото: львы справят новоселье в кишиневском зоопарке

Новых питомцев в столичный зоосад доставили из украинского Харькова. Пока животные находятся на карантине.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился африканскими львами – тремя самками и одним самцом. Информацию сообщил мэр столицы Ион Чебан.

По его словам, животных доставили в кишиневский зоосад из украинского Харькова.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Африканские львы в зоопарке Кишинева

"Пока у новоиспеченных жителей зверинца нет имен. Они приехали к нам из Харькова, сейчас им по шесть месяцев", - уточнил Чебан.

Он подчеркнул, что пока львята находятся на карантине, так что посетители смогут увидеть их чуть позже.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Африканские львы в зоопарке Кишинева

Также градоначальник напомнил, что в январе в столичный зоопарк привезли более 30 новых обитателей, в том числе несколько видов - впервые.

Это лемур, каракал, сервал, мара, капибара, горный козел. Животные прибыли из России, из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.

В общей сложности в кишиневском зоопарке насчитывается более 1100 животных.

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