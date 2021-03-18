Фото: львы справят новоселье в кишиневском зоопарке

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился африканскими львами – тремя самками и одним самцом. Информацию сообщил мэр столицы Ион Чебан.
По его словам, животных доставили в кишиневский зоосад из украинского Харькова.
"Пока у новоиспеченных жителей зверинца нет имен. Они приехали к нам из Харькова, сейчас им по шесть месяцев", - уточнил Чебан.
Он подчеркнул, что пока львята находятся на карантине, так что посетители смогут увидеть их чуть позже.
Это лемур, каракал, сервал, мара, капибара, горный козел. Животные прибыли из России, из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.
В общей сложности в кишиневском зоопарке насчитывается более 1100 животных.
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