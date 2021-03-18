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Зоопарк Кишинева

Фото: львы справят новоселье в кишиневском зоопарке

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (207)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34034808/foto-v-kishinevskom-zooparke-popolnenie-kakikh-zhivotnykh-dobavili.html

Новых питомцев в столичный зоосад доставили из украинского Харькова. Пока животные находятся на карантине.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился африканскими львами – тремя самками и одним самцом. Информацию сообщил мэр столицы Ион Чебан. 

По его словам, животных доставили в кишиневский зоосад из украинского Харькова. 

Африканские львы в зоопарке Кишинева
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Африканские львы в зоопарке Кишинева
"Пока у новоиспеченных жителей зверинца нет имен. Они приехали к нам из Харькова, сейчас им по шесть месяцев", - уточнил Чебан. 

Он подчеркнул, что пока львята находятся на карантине, так что посетители смогут увидеть их чуть позже.

Африканские львы в зоопарке Кишинева
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Африканские львы в зоопарке Кишинева

Noile specii de animale de la Grădina Zoologică
© Sputnik / Mihai Caraus
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
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Также градоначальник напомнил, что в январе в столичный зоопарк привезли более 30 новых обитателей, в том числе несколько видов - впервые. 

Это лемур, каракал, сервал, мара, капибара, горный козел. Животные прибыли из России, из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.

В общей сложности в кишиневском зоопарке насчитывается более 1100 животных.

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Тема:
События Кишинева (207)

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