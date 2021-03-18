Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1797 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Зафиксировано 7 случаев "импорта" инфекции в страну: по два из Украины и Италии, по одному из США, России и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 210 725.

За минувшие 24 часа проведено 5407 тестов, из которых 664 - повторно.

Коронавирус выявлен у 67 медработников: 18 врачей, 28 медсестер и 21 сотрудника вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находится 331 пациент (из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1412 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 183 520.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 36 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4330.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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