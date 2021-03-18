В Приднестровье ужесточают карантин: новые запреты

COVID-статистика в регионе ухудшилась. Только за последние сутки 488 заболевших и 9 смертей. Сегодня Оперштаб вернулся к жестким мерам по борьбе с распространением инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Среднесуточные показатели растут – мест в ковид-госпиталях все меньше. Стационары загружены на 82%. Чтобы разместить всех больных, вновь разворачивают профильные медучреждения. Например, со вчерашнего дня профилакторий "Тиратекс" вернулся в статус карантинного госпиталя. Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1643 пациента.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что граждане стали спокойнее относиться к риску заражения коронавирусом. При этом все больше заболевших предпочитают госпитальное лечение домашнему (только за три дня около сотни инфицированных граждан, начавших лечение в домашних условиях, были направлены в больницы), отмечается на официальном сайте Красносельского.

"В борьбе с коронавирусом промедление чревато серьезными последствиями, порой необратимого характера. Чем позже начато лечение, тем больше риск перехода от легкого или даже бессимптомного течения к ее тяжелой форме", - напомнил лидер Приднестровья на заседании Оперштаба.

© Photo : Юлия Сорокопуд Тирасполь

При скоплении людей не сдержать третьей корона-волны. Поэтому больше никаких массовых мероприятий и корпоративов. Предприятиям общепита - запрет на организацию банкетов на своей территории. При рассадке клиентов - дистанция не меньше метра. На время придется забыть о дружеских и деловых посиделках. За одним столом могут собираться только члены семьи. Кстати, и для таких культурных сборов устанавливается суровый дедлайн: кафе и рестораны будут работать только до 10 вечера.

© Photo : Юлия Сорокопуд Кофейни с ограничениями

Следующая остановка - общественный транспорт. Троллейбусы и маршрутки будут ходить по ограниченному графику: 6.00 - 10.00 и 16.00 - 20.00. Временные рамки - с учетом часов пик, чтобы граждане смогли добраться на работу и обратно.

Кстати, о работе: организации и предприятия вновь переходят на щадящий режим. Руководству рекомендовали свести к минимуму риски. Выход, проверенный двумя волнами пандемии: от трети до половины сотрудников переведены на "удаленку", пенсионеры на рабочих местах - только в исключительных случаях.

Для людей преклонного возраста - максимальная изоляция. Пенсионеры - в зоне риска.

© Photo : Юлия Сорокопуд Екатерининский парк сегодня

Каникулы "строгого" режима, пауза - для кружков и секций. Недетские ограничения - для самых маленьких граждан. В Приднестровье учебный процесс приостановлен. Каникулы для школьников начались на неделю раньше, а "дистанционка" вновь накрыла студентов. В офлайне - только выпускники университета, колледжей и техникумов.

Кино и театр - тоже закрытая пара. Хотя еще на сегодняшний премьерный четверг была яркая афиша.

© Photo : Юлия Сорокопуд Афиша несбыточных сеансов

Пока без ограничений только "оупен эир" и дезинфекция. Социальная дистанция и масочный режим обязательны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova