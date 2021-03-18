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Минздрав

Минздрав Молдовы отреагировал на информацию о смерти привитого AstraZeneca

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (230)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34037244/minzdrav-otreagiroval-na-informatsiyu-o-smerti-muzhchiny-posle-vaktsinatsii.html

Как объяснили в ведомстве, причина летального исхода никак не была связана с получением прививки. Известно, что мужчина состоял на учете в связи с гипертонией.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Министерстве здравоохранения Молдовы в четверг прокомментировали появившуюся в сети информацию о смерти 69-летнего жителя Хынчештского района после вакцинации.

Медсестра с вакциной AstraZeneca в Сеуле
© REUTERS / Jung Yeon-je / Pool
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Как сообщали в социальных сетях, погибший мужчина не был медработником, а работал водителем школьного автобуса. По данным министерства, причиной смерти стал инфаркт, и это никак не связано с получением прививки. 

В ведомстве также подтвердили, что погибший действительно 16 марта привился вакциной AstraZeneca, несмотря на то, что не относился к работникам сферы здравоохранения. Вакцина оказалась доступной и для других граждан, поскольку несколько доз осталось в поликлинике Хынчешт после того, как уже были привиты все медработники в населенном пункте. 

"Мужчина получил вакцину AstraZeneca (партия CTMAV 503). В течение 15 минут после вакцинации побочных реакций зарегистрировано не было. В следующие 24 часа привитый также не испытывал никаких поствакцинальных побочных эффектов", - говорится в сообщении госучреждения. 

В ведомстве добавили, что в Комитет по оценке побочных действий пост-вакцинации не поступало никаких сообщений о негативных эффектах у привитого после получения препарата. 

"Отметим, что в ампуле с вакциной было 10 доз. У остальных девяти человек, которых привили препаратом из этой ампулы, не было никаких побочных эффектов. Согласно медицинским документам, мужчина состоял на учете врача из-за повышенного давления и принимал необходимые препараты", — подчеркнули в Минздраве.

Вакцинация
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Как рассказали в ведомстве, на следующий день, 17 марта, мужчине стало плохо. Около 22.00 его родные вызвали скорую. По информации прибывших врачей, он жаловался на боль в сердце, появились бледность и одышка. По дороге в больницу мужчине резко стало хуже, после чего он умер. 

По данным Минздрава, вскрытие показало, что смерть стала следствием сердечной недостаточности, а точнее - инфаркта миокарда. По информации местных врачей, у пациента это был не первый инфаркт. 

В Минздраве выразили соболезнования семье умершего.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (230)

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