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Полицейская мигалка

Успеть до родов: как полиция в рекордное время доставила беременную в Бельцы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34037658/uspet-do-rodov-kak-beremennuyu-v-rekordnoe-vremya-privezli-iz-sela-v-balti.html

Патрульные инспекторы помогли доставить роженицу из села в бельцкий роддом, и спустя 15 минут на свет появился малыш.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Беременная женщина из села Корлэтень Рышканского района сумела вовремя добраться до роддома в Бельцах благодаря помощи патрульных инспекторов. Об этом сообщил муж женщины в социальных сетях, выразив признательность сотрудникам Национального инспектората общественного порядка.

Как отметил мужчина, он вместе с женой обратился к полицейским с просьбой помочь быстрее добраться до больницы.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео - Полицейские в Кишиневе помогли доставить беременную женщину в роддом

"Сотрудники полиции были очень отзывчивыми и помогли нам в безопасности и вовремя доехать до пункта назначения. А спустя 15 минут на свет появился самый ценный подарок - наша девочка. Благодарю сотрудников инспектората Дениса Марку и Андриана Топала", - написал счастливый отец.

В ответ на этот пост мужчины появилось сообщение Инспектората, они поздравили родителей с рождением ребенка и поблагодарили за признательность.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда патрульные инспекторы помогают нуждающимся гражданам. Правоохранительные органы призывали водителей всегда быть осторожными на дороге. 

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