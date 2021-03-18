Успеть до родов: как полиция в рекордное время доставила беременную в Бельцы

Патрульные инспекторы помогли доставить роженицу из села в бельцкий роддом, и спустя 15 минут на свет появился малыш.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Беременная женщина из села Корлэтень Рышканского района сумела вовремя добраться до роддома в Бельцах благодаря помощи патрульных инспекторов. Об этом сообщил муж женщины в социальных сетях, выразив признательность сотрудникам Национального инспектората общественного порядка.

Как отметил мужчина, он вместе с женой обратился к полицейским с просьбой помочь быстрее добраться до больницы.

"Сотрудники полиции были очень отзывчивыми и помогли нам в безопасности и вовремя доехать до пункта назначения. А спустя 15 минут на свет появился самый ценный подарок - наша девочка. Благодарю сотрудников инспектората Дениса Марку и Андриана Топала", - написал счастливый отец.

В ответ на этот пост мужчины появилось сообщение Инспектората, они поздравили родителей с рождением ребенка и поблагодарили за признательность.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда патрульные инспекторы помогают нуждающимся гражданам. Правоохранительные органы призывали водителей всегда быть осторожными на дороге.

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