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Жилой дом

В Молдове продлили срок приватизации жилья

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210318/34038633/v-moldove-prodlili-srok-privatizatsii-zhilya.html

Парламент на заседании в четверг одобрил во втором чтении проект поправки к Закону о жилищном строительстве.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В парламенте утвердили во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон о жилье. Согласно документу, срок приватизации жилья в Молдове продлен до 31 мая 2024 года.

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Данный законопроект был выдвинут группой депутатов Платформы DA.

Авторы инициативы, отмечают, что документ был разработан по просьбе граждан, которые имеют право на приватизацию жилья, но по разным объективным причинам не могут реализовать это право до 31 мая 2021 года, как того требует действующий закон.

Таким образом, граждане, проживающие в жилфонде, подлежащем приватизации в соответствии с Законом о приватизации, получат право приватизировать его до 31 мая 2024 года.

Право на собственность в обязательном порядке должно быть зарегистрировано, как того требует Закон о кадастре недвижимого имущества. 

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