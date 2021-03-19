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Чартер из Израиля в Молдову: что нужно знать пассажирам

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (236)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34036461/charter-iz-izrailya-v-moldovu-chto-nuzhno-znat-passajiram.html

Граждане Молдовы, желающие отправиться рейсом из Израиля в Кишинев, должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле сообщило, что 21 марта из Тель-Авива в Кишинев отправится чартерный рейс.

Air Moldova.
© Sputnik / Rodion Proca
Власти Израиля разрешили чартерный авиарейс Тель-Авив — Кишинев

"Посольство информирует граждан Молдовы, которые находятся в Израиле, что после обращения в компетентные органы для организации чартерного рейса Тель-Авив - Кишинев был утвержден рейс на 21 марта 2021 года (вылет из Тель-Авива в 20.30), будет выполнен авиакомпанией Air Moldova", – говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве уточнили, что с лицами, зарегистрированными в посольстве, должны напрямую связаться представители авиакомпании Air Moldova.

"Для того, чтобы получить доступ к этому рейсу, граждане Республики Молдова должны соблюдать медицинские требования, установленные израильскими властями, в частности, предъявить отрицательный тест ПЦР, действительный в течение 72 часов (не является необходимым для лиц, которые были вакцинированы, а также тех, кто вылечился от COVID-19 и имеет подтверждающие документы)", – подчеркнули в посольстве.

Ранее появилось сообщение, что Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами с 16 марта. Однако аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве сможет принимать не более трех тысяч человек в день.

Вместе с тем Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что оставит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (236)

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