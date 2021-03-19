Сколько людей с особыми потребностями официально работают в Молдове

Какие меры принимает государство, чтобы стимулировать работодателей нанимать людей с ограниченными возможностями, и насколько такие граждане мотивированы официально трудоустраиваться в нашей стране, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Василе Кушка рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в последние годы государство предприняло ряд мер, чтобы мотивировать работодателей нанимать людей с особыми потребностями.

По его данным, были установлены номинальные субсидии для работодателей, которые нанимают людей с особыми потребностями. Гранты предоставляются для адаптации и создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, а также для компенсации их расходов на заработную плату.

Несмотря на это, как посетовал Кушка, в 2020 году работодатели воспользовались только 10% из общей суммы в 25 миллионов леев, запланированной на такие субсидии.

"Прошлый год был очень сложным, с учетом пандемии. Люди с ограниченными возможностями входили в группу риска и избегали контактов с другими, не говоря уже о том, чтобы искать работу", - заявил госсекретарь Минздрава.

Более того, Кушка уточнил, что многие люди с ограниченными возможностями соглашаются на неофициальное трудоустройство, чтобы воспользоваться другими льготами государства - пособиями, пенсиями и так далее. Последние изменения в законодательстве побуждают как работодателей, так и работников оформлять трудовые отношения.

По данным Национальной кассы социального страхования, из общего числа людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста 25% работают официально и делают взносы в бюджет социального страхования.

Всего же официально трудоустроенных инвалидов насчитывается 40 тысяч человек. 50 из них - несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет.

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