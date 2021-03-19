Минздрав: Европейское агентство по лекарствам подтвердило безопасность AstraZeneca

В четверг Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило, что вакцинация AstraZeneca безопасна и эффективна.

Наряду с мониторингом Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения молдавский Комитет по оценке побочных эффектов после иммунизации продолжит свой тщательный анализ побочных эффектов. Об этом объявили в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты.

Минздрав Молдовы на своей странице в соцсети опубликовал выводы EMA по итогам проверки препарата AstraZeneca. Минздрав Молдовы со ссылкой на Комитет по безопасности EMA заявляет, что:

Преимущества AstraZeneca в борьбе с COVID-19 по-прежнему превышают риск побочных эффектов.

Вакцинация не связана с повышенным риском образования тромбов.

Нет никаких доказательств наличия проблем с конкретными партиями вакцин или определенными производственными предприятиями.

Вакцина может быть связана с очень редкими случаями нарушения свертываемости крови. Эти случаи были зарегистрированы у 25 человек из 20 миллионов, вакцинированных AstraZeneca в Европе. Причинно-следственная связь между этими случаями и вакцинацией не доказана, но возможна. Таким образом, необходим дальнейший анализ, говорится в сообщении EMA.

"По состоянию на 18 марта с начала пандемии было введено более 400 миллионов доз вакцины против COVID-19. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины COVID-19. В контексте тревожного роста числа случаев заражения COVID-19 очень важно продолжить кампанию вакцинации, чтобы спасти жизни людей и остановить пандемию", - сообщили в министерстве здравоохранения.

Напомним, ряд стран Европы приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших в страну партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как одна из привитых женщин умерла, а у второй развилась тромбоэмболия.

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Германия, Франция и Италия.

После того, как Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) в четверг опубликовал выводы своего исследования, несколько стран объявили о возобновлении применения шведско-британского препарата. Португалия и Испания, Нидерланды снова начнут прививать население этой вакциной с понедельника. Германия и Франция намерены это сделать, начиная с пятницы.

Норвегия и Дания заявили, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca пока не будут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova