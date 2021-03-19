Санду: до конца месяца в Молдову поступят около 100 тысяч доз вакцины

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты должно максимально эффективно подготовить процесс распределения вакцины по центрам вакцинации и обеспечить увеличение количества людей, вакцинируемых в день.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Президент Майя Санду сообщила, что 19 марта в Молдову прибудет очередная партия вакцин, это 24 570 доз вакцины Pfizer, всего к концу марта в республику доставят дополнительно 46 тысяч доз по линии платформы COVAX и еще 50 тысяч – из пожертвования Румынии.

"Мы еще раз благодарим доноров Covax и Румынию за их поддержку и солидарность в эти трудные для всех времена", – пишет Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, администрация президента попросила Минздрав максимально эффективно подготовить процесс распределения вакцины по центрам вакцинации и увеличить количества людей, вакцинируемых в день.

"Вакцина спасает жизни, и любой день промедления означает больше болезней и больше жизней. Пока не настала очередь вакцинировать всех, пожалуйста, все проявляйте бдительность и ответственность. В наших силах остановить распространение этого безжалостного вируса с помощью простых действий, которые мы уже знаем: носить маску, мыть и дезинфицировать руки, избегать скоплений людей и сделать прививку, когда придет очередь", – призвала Санду.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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