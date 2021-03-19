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Шприцы на фоне логотипа Спутник V.

Экс-президент РМ: ведется серьезная работа для получения вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34042178/eks-prezident-rm-vedetsya-sereznaya-rabota-dlya-polucheniya-vaktsiny-sputnik-v.html

Экс-глава государства считает, что в Молдове для проведения массовой иммунизации должны быть разные вакцины от коронавируса и в достаточных объемах.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон отметил, что ведется очень серьезная работа для того, чтобы республика получила российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Об этом он заявил в рамках своего видеоблога в пятницу.

"Были попытки запретить регистрацию "Спутник V". На данном этапе все эти препятствия сняты. Знаю, что ведется очень серьезная работа для того, чтобы мы получили вакцину "Спутник V", – сказал Додон.

Он выразил надежду, что первая партия российского препарата будет гуманитарной, а дальше закупки будут происходить за счет государства.

"В каких объемах и когда – над этим работа идет. Я не имею права разглашать детали, но некоторые подробности я знаю. Надеюсь, коллеги в ближайшее время скажут и уже будут какие-то конкретные действия", – отметил Додон.

Старт вакцинации от коронавируса
© Sputnik / Сергей Аверин
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По его мнению, необходимо как можно скорее сделать так, чтобы в Молдове были разные вакцины от коронавируса в достаточных объемах для проведения массовой иммунизации.

"Я бы, к примеру, поступил так: завезти по 100 тысяч доз каждой вакцины – 100 тысяч "Спутника V", 100 тысяч AstraZeneca, 100 тысяч Pfizer – даем 10 дней, чтобы посмотреть, какая из них будет самой востребованной. И если это будет AstraZeneca, то выделяем деньги на покупку этой вакцины, если это "Спутник V" – то "Спутник V", если Pfizer – то Pfizer", – сказал Додон.

По его информации, план по закупкам уже подготовлен.

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступлении от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и Закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (234)

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