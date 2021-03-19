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Здание парламента Молдовы

В парламенте займутся улучшением законодательства о необоснованном обогащении

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34042199/parlament-sozdal-komissiyu-dlya-uluchsheniya-zakonodatelstva-o-neobosnovannom-obogaschenii.html

Инициатива о создании комиссии для улучшения законодательства о необоснованном обогащении появилась по итогам публичных слушаний руководства Национального управления по неподкупности и членов совета по неподкупности.

Национальный орган по неподкупности.
© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Один из членов Совета по неподкупности подал в отставку
КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Парламент Молдовы создал специальную комиссию по разработке проектов о внесении изменений в законодательство о предотвращении и пресечении необоснованного обогащения, конфликта интересов, ситуаций несовместимости должностей. В нее вошли 9 депутатов от всех парламентских фракций.

Инициатива о создании такой комиссии появилась по итогам публичных слушаний руководства Национального управления по неподкупности и членов совета по неподкупности. 

"После слушаний было установлено, что правовая база содержит ряд недостатков. Это требует создания комиссии для прояснения всех вопросов и их решения в кратчайшие сроки путем разработки проектов законов о внесении изменений в правовую базу по борьбе с неосновательным обогащением, конфликтами интересов, состояниями несовместимости и нарушениями правового режима ограничений", – говорится в пояснительной записке к проекту.

В комиссию вошли 9 депутатов. От ПСРМ – Василе Боля, Александр Суходольский, Алла Долинца, от ДПМ – Игорь Время, от "Про Молдова" – Владимир Чеботарь, от PAS – Серджиу Литвиненко, от DA – Дину Плынгэу, от Партии "Шор" – Денис Уланов, от группы "Пентру Молдова" – Георгий Брашовски.

Решения комиссии будут приниматься консенсусом. Главой комиссии избран социалист Василе Боля, вице-председателем – Серджиу Литвиненко, секретарем – Игорь Время.

Комиссия будет работать на протяжении трех месяцев.

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