В парламенте займутся улучшением законодательства о необоснованном обогащении

Инициатива о создании такой комиссии появилась по итогам публичных слушаний руководства Национального управления по неподкупности и членов совета по неподкупности.
"После слушаний было установлено, что правовая база содержит ряд недостатков. Это требует создания комиссии для прояснения всех вопросов и их решения в кратчайшие сроки путем разработки проектов законов о внесении изменений в правовую базу по борьбе с неосновательным обогащением, конфликтами интересов, состояниями несовместимости и нарушениями правового режима ограничений", – говорится в пояснительной записке к проекту.
В комиссию вошли 9 депутатов. От ПСРМ – Василе Боля, Александр Суходольский, Алла Долинца, от ДПМ – Игорь Время, от "Про Молдова" – Владимир Чеботарь, от PAS – Серджиу Литвиненко, от DA – Дину Плынгэу, от Партии "Шор" – Денис Уланов, от группы "Пентру Молдова" – Георгий Брашовски.
Решения комиссии будут приниматься консенсусом. Главой комиссии избран социалист Василе Боля, вице-председателем – Серджиу Литвиненко, секретарем – Игорь Время.
Комиссия будет работать на протяжении трех месяцев.
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