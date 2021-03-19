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Конституционный суд

Додон прокомментировал решение Конституционного суда

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34042732/dodon-prokommentiroval-reshenie-konstitutsionnogo-suda.html

Экс-глава государства считает, что президент обязана вернуться в конституционное поле, провести переговоры с парламентским большинством и назначить Владимира Головатюка кандидатом в премьеры.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда (КС), сообщил, что позиция ПСРМ не изменилась – указ главы государства Майи Санду по выдвижению Игоря Гросу кандидатом в премьеры должен быть отменен.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
КС не приостановил указ Санду о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры

"Сегодня КС принял решение – допустить к рассмотрению запрос депутатов ПСРМ об отмене указа президента по выдвижению в премьеры. Согласно решениям Конституционного суда, принятым ранее, парламент пока не сможет рассмотреть кандидатуру Гросу потому что действие указа приостановлено", – написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимо дождаться окончательного решения, которое должно быть принято на заседание КС в понедельник 22 марта.

"Наша позиция остается неизменной – указ президента по выдвижению Гросу должен быть отменен. Президент обязан вернуться в конституционное поле, провести переговоры с парламентским большинством и назначить Владимира Головатюка кандидатом в премьер-министры", – сказал Додон.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка.

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