В Молдове вводятся новые ограничения из-за COVID-19: что решили власти

Новые изменения в связи с COVID-19 касаются работы торговых центров, магазинов, ресторанов, школ, а также пересечения границы.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил о новых ограничениях, которые предложила ввести Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в пятницу.

"Были очень жаркие дискуссии. Но в целом мы пришли к нужным выводам для принятия мер, которые Комиссия считает достаточными в условиях полномочий действующего правительства для приостановки распространения COVID-19", – сказал Чокой.

По его словам, практически все районы страны находятся в "красном коде", а самая напряженная ситуация в Кишиневе.

В частности решено, что все ТЦ и непродовольственные магазины будут закрываться с субботы, 20 марта, в 18.00. График работы агропродовольственных и других рынков — с 07.00 до 15.00.

По его словам, рестораны будут работать до 20.00. И. о. премьера обратил внимание, что все структуры будут задействованы в мониторинг за тем, как слблюдаются меры противоэпидемилогической предосторожности.

"Проверки будут проводиться, в том числе в выходные дни... Мы договорились с контролирующими структурами сообщать о нарушениях, зафиксированных по итогам мониторинга", – добавил Чокой.

Он уточнил, что при въезде в страну необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, в противном случае граждане будут обязаны уходить на 14-дневную самоизоляцию.

"Так как правительство в отставке, думаю, что на следующей неделе нужно созвать специальное заседание парламента при участие временного кабмина и президента Молдовы, чтобы совместно прийти к последующим мерам, которые будут вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации", – отметил Чокой.

По его мнению, все ветви власти Молдовы "должны взять ответственность перед каждым гражданином страны и обществом в целом".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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