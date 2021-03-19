ANTA проводит проверки на пассажирских маршрутах и автовокзалах

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik.

Всю нынешнюю неделю с 15 по 21 марта инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта проводят в республике мероприятия по проверке соблюдения водителями, пассажирами и автотранспортными компаниями эпидемиологических требований. Мониторингом охвачены такие города, как Кишинев, Бельцы, Оргеев, а также еще несколько населенных пунктов в отдельных районах.

Кроме того, агентство проверяет деятельность ряда предприятий в свете эпидемии коронавируса: Северного, Центрального и Юго-Западного вокзалов столицы, а также автостанций в городах Молдовы от Комрата до Унген.

Сообщается, что инспекторы обращают особое внимание на исполнение предписаний Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения: заполняемость пассажирского транспорта, наличие средств дезинфекции, ношение масок.

"По результатам проверок, проведенных на автовокзалах республики, серьезных нарушений не обнаружено. Администрация станций, а также водители внутренних и международных маршрутов успешно обеспечивают защиту пассажиров", – сообщается на официальном интернет-ресурсе ведомства.

Национальное агентство автотранспорта призывает руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, внимательно следить за тем, чтобы в салонах не было превышено установленное количество пассажиров.

Кроме того, агентство просит и пассажиров быть ответственными и не стремиться сесть в транспортное средство в случаях, когда оно очевидно загружено.

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