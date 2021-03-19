Генпрокуратура объявила, в чем подозревают депутатов Жардана и Уланова

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура сообщила, в чем обвиняются депутаты парламента фракции партии "Шор" Петру Жардан и Денис Уланов.
Согласно информации пресс-службы ведомства, в отношении одного из депутатов прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег".
"Причем оба преступления совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества", — отмечают в Генпрокуратуре.
Предположительно, речь идет о Денисе Уланове.
Предполагается, что это Петру Жардан. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.
Как только Генпрокуратура получит согласие на снятие депутатской неприкосновенности, Генеральный прокурор получит полномочия на задержание, арест, обыск и судебное преследование двух депутатов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>