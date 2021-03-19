Генпрокуратура объявила, в чем подозревают депутатов Жардана и Уланова

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура сообщила, в чем обвиняются депутаты парламента фракции партии "Шор" Петру Жардан и Денис Уланов.

Согласно информации пресс-службы ведомства, в отношении одного из депутатов прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег".

"Причем оба преступления совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества", — отмечают в Генпрокуратуре.

Предположительно, речь идет о Денисе Уланове.

Другой депутат, согласно материалам уголовного расследования, совершил "превышение должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в ущерб интересам госпредприятия "Международный аэропорт Кишинэу", который находился в концессии.

Предполагается, что это Петру Жардан. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

Как только Генпрокуратура получит согласие на снятие депутатской неприкосновенности, Генеральный прокурор получит полномочия на задержание, арест, обыск и судебное преследование двух депутатов.

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