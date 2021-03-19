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Медработник

Чокой рассказал, поставка какой вакцины ожидается в Молдову в ближайшее время

© Sputnik / Vitali Belooussov
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (236)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34043973/chokoy-rasskazal-postavka-kakoy-vaktsiny-ozhidaetsya-v-moldovu-v-blizhayshee-vremya.html

И. о. главы правительства назвал даты, когда планируется доставить в Молдову еще несколько партий вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой рассказал, что в Молдове ожидается поставка порядка 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

"Ожидается, что 22 марта Молдова по линии COVAX получит 21 600 доз вакцины AstraZeneca, а 22 апреля – еще одну большую партию в 72 000 доз тоже AstraZeneca. Также мы в ожидании новой партии вакцины от Румынии", – заявил Чокой.

В пятницу в Молдову прибыла партия вакцины Pfizer. По словам Чокоя, уже с 20 марта в республике начнется вакцинация населения этим препаратом.

"У нас нет других шансов преодолеть пандемию кроме как соблюдать санитарные и эпидемиологические ограничения, а также массово вакцинировать население", – сказал Чокой.  

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и Закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (236)

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