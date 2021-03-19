Электронная оплата в транспорте Кишинева: можно ли рассчитаться наличкой

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, как воспользоваться электронной оплатой проезда в столичном общественном транспорте. Пилотный проект безналичного расчета стартовал на этой неделе.

Градоначальник назвал шаги, как оплатить проезд через терминал:

Поднести карту бесконтактной оплаты, смартфон, часы или другое устройство с поддержкой NFC ближе к экрану терминала; При подтверждении оплаты с карты автоматически списывается сумма 2 лея за поездку на троллейбусе и 3 лея за поездку на автобусе. Дополнительные платежи или комиссии не взимаются; По окончании оплаты терминал подаст звуковой сигнал и распечатает квитанцию ​​с информацией о цене, дате и времени поездки; С пассажиров, не имеющих банковской карты, кондуктор берет деньги и выполняет процедуру оплаты по имеющейся у него карте.

"Эта процедура не сложнее процесса безналичной оплаты в любом магазине", – отметил Чебан.

Работник троллейбусного парка Зинаида Заватин рассказала, что при расчете пассажира наличными кондуктор для проведения операции использует карту красного цвета, а если человек предъявляет проездной – карту желтого цвета. После осуществления такой операции распечатывается чек, который вручается пассажиру.

В Кишиневе 16 марта стартовал пилотный проект приема бесконтактной оплаты в городском общественном транспорте. Это стало частью Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного столичной примэрией с MasterСard и Visa в январе нынешнего года.

В пилотном проекте задействованы 110 троллейбусов и автобусов на пяти городских маршрутах. На первом этапе бесконтактную оплату будут принимать кондукторы посредством мобильных валидаторов (электронных устройств для считывания информации), на втором этапе в салонах городского транспорта будут установлены стационарные терминалы для приема оплаты.

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