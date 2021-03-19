Как COVID-19 ударил по Гагаузии: глава автономии обсудила ситуацию с медиками

Ирина Влах констатировала, что политический кризис и отсутствие диалога между политиками осложняют борьбу с эпидемией.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с группой медицинских работников Вулканештского района. Во время встречи обсуждалось развитие эпидемиологической ситуации в регионе и стране в целом.

Ирина Влах отметила, что, по прогнозам специалистов, в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в стране будет оставаться сложной. Единственным путем выхода из эпидемии, отказа от санитарных ограничений и возврата к активной экономической деятельности является развертывание национальной программы вакцинации, подчеркнула глава автономии.

Башкан отметила, что отсутствие полномочного правительства в то время, когда страна проходит через чрезвычайную ситуацию, подтверждает, что политическая поляризация и отсутствие диалога способны сильно усложнить процесс борьбы с вирусом, затянуть выход из эпидемии и нанести еще более значительный урон экономике.

За период пандемии COVID-19 в Гагаузии коронавирусом заболели более 530 медицинских работников, 63 из которых – из Вулканештского района.

В 2020 году Вулканештская районная больница получила в дар от России несколько партий дополнительного медицинского оборудования в виде ИВЛ-аппаратов, концентраторов кислорода, рентген-аппарата. В настоящее время ведутся работы по реконструкции инфекционного отделения при районной больнице под COVID-центр.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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