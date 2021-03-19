В Молдову поступила партия вакцины Pfizer: кому ее распределят

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer от COVID-19. Препарат доставлен через платформу COVAX. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава республики.

"Кампания по вакцинации в Молдове продолжается, и партия вакцин, поставленная сегодня в рамках платформы COVAX, позволит нам привить другие категории населения, включенные в первый этап иммунизации. Мы благодарим партнеров по развитию, которые помогли ускорить процесс доставки вакцины в страну", – сказал госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.

Как отметили в министерстве, дозы вакцины (первая доза) будут распределены пропорционально по медицинским учреждениям в стране для иммунизации категорий населения, включенных в первый этап вакцинации.

"Медицинский персонал обучен правильному использованию вакцины Pfizer", – уточнили в Минздраве.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Игорь Поканевич отметил, что доставка в Молдову вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX – первая в таком роде поставок в Европейский регион ВОЗ.

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Это уже вторая поставка вакцины через платформу COVAX. В первый раз, 5 марта, в рамках этой площадки в страну доставили 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея).Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступлении от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и Закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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