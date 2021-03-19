В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В Молдове до 18 апреля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщили в пресс-службе правительства республики в пятницу.

"Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья объявляет чрезвычайное положение здравоохранении с 19 марта по 18 апреля включительно. В этот период будет действовать ряд ограничительных мер", – сказано в сообщении правительства.

Среди ограничений и запретов:

с 20 марта торговые центры, а также непродовольственные магазины в стране будут работать до 18.00;

агропродовольственные и другие рынки будут работать с 07.00 до 15.00;

рестораны должны завершать работу в 20.00, но после этого могут работать в режиме доставки;

запрещается организация в заведениях общественного питания свадеб, торжеств, юбилеев, других мероприятий подобного рода;

запрещается проводить с физическим присутствием людей научные конференции, массовые профессиональные мероприятия, олимпиады, спортивные соревнования, в закрытых помещениях и на открытых площадках выставки, фестивали, специализированные агровыставки, а также коммерческие мероприятия;

государственные служащие продолжат работать по особому графику. При этом должен быть задействован лишь персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности учреждения, а для остальных сотрудников лучше организовать удаленку. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья также призывала частные компании организовывать свою деятельность в соответствии с этим принципом;

с 23 марта граждане, которые пересекают границу Молдовы, при въезде в республику должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, проведенный за 72 часа. В противном случае граждане республики будут обязаны заполнить эпидлисты, указав контактные данные и адрес проживания, чтобы специализированные службы могли проверить соблюдение ими 14-дневного режима самоизоляции. Карантин можно прервать на 10-й день, если сделать тест на коронавирус, и он будет отрицательным;

образовательный процесс будет организован в соответствии с эпидемиологическими показателями в каждом населенном пункте. Местные публичные администрации первого и второго уровней вместе с руководством школ и детсадов могут принимать решение о прекращении учебного процесса или о наличии условий для продолжения учебы с физическим присутствием детей.

Ранее, согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля, ЧП в здравоохранении должно было действовать до 15 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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