Российский университет дружбы народов начал прием иностранных студентов

Престижный российский вуз открыл прием документов для абитуриентов из-за рубежа. Рассмотрение заявок и оформление приглашения в Россию на обучение может занять порядка 4-6 недель.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) объявляет о начале приемной кампании для иностранных граждан в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

Как отметили в РУДН, срок подачи документов с оплатой стоимости обучения следующий:

бакалавриат, специалитет и магистратура — до 30 октября (очная, очно-заочная формы), до 20 ноября (заочная форма).

аспирантура — до 30 октября на очную форму, а по индивидуально скорректированному учебному плану — до 14 ноября 2020 года (на заочной форме — до 1 декабря).

"Рассмотрение документов и оформление приглашения на въезд в РФ занимает около 4-6 недель", - уточнили в вузе.

Подача документов на факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин (подготовительный) в целях изучения русского языка возможна в любое время, однако в зависимости от сроков подачи могут предложить два или три семестра обучения.

Перечень основных образовательных программ, перечень вступительных испытаний, стоимость обучения для граждан СНГ можно посмотреть здесь.

Чтобы подать заявление на первый курс, необходимо предоставить следующие документы:

копия документа об образовании или квалификации и при необходимости — перевод этого документа на русский язык;

скан-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство;

согласие на обработку персональных данных;

копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в РФ и об отсутствии ВИЧ и СПИД.

копии иных документов — например, подтверждения победы в международных олимпиадах или профессиональных конкурсах.

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Все документы РУДН принимает через сайт.

Как рассказали в вузе, в этом году РУДН проводит прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио, которое будет предоставляться иностранным гражданином.

"Будут учитываться средний балл по результатам обучения на предыдущем месте обучения с особым акцентом на результаты обучения по профильным предметам для будущей специальности, участие в конкурсах по профильным дисциплинам и рекомендации", — пояснили в университете.

Как объяснили на сайте института, для программ магистратуры и аспирантуры будут браться в учет позиции предыдущего университета в мировом рейтинге. Для программ аспирантуры требуются научные статьи и мотивационное письмо.

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