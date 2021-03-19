Российский университет дружбы народов начал прием иностранных студентов

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) объявляет о начале приемной кампании для иностранных граждан в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.
Как отметили в РУДН, срок подачи документов с оплатой стоимости обучения следующий:
- бакалавриат, специалитет и магистратура — до 30 октября (очная, очно-заочная формы), до 20 ноября (заочная форма).
- аспирантура — до 30 октября на очную форму, а по индивидуально скорректированному учебному плану — до 14 ноября 2020 года (на заочной форме — до 1 декабря).
"Рассмотрение документов и оформление приглашения на въезд в РФ занимает около 4-6 недель", - уточнили в вузе.
Перечень основных образовательных программ, перечень вступительных испытаний, стоимость обучения для граждан СНГ можно посмотреть здесь.
Чтобы подать заявление на первый курс, необходимо предоставить следующие документы:
- копия документа об образовании или квалификации и при необходимости — перевод этого документа на русский язык;
- скан-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в РФ и об отсутствии ВИЧ и СПИД.
- копии иных документов — например, подтверждения победы в международных олимпиадах или профессиональных конкурсах.
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Все документы РУДН принимает через сайт.
Как рассказали в вузе, в этом году РУДН проводит прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио, которое будет предоставляться иностранным гражданином.
"Будут учитываться средний балл по результатам обучения на предыдущем месте обучения с особым акцентом на результаты обучения по профильным предметам для будущей специальности, участие в конкурсах по профильным дисциплинам и рекомендации", — пояснили в университете.
Как объяснили на сайте института, для программ магистратуры и аспирантуры будут браться в учет позиции предыдущего университета в мировом рейтинге. Для программ аспирантуры требуются научные статьи и мотивационное письмо.
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