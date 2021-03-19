Новые ограничения в Кишиневе: часть из них будет действовать в эти выходные

Столичная администрация предупредила об ограничениях движения транспорта на некоторых участках в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. На выходные по некоторым улицам Кишинева частично приостановят движение транспорта. Об этом сообщили в столичной примэрии.

С 08.00 субботы, 20 марта, по 19.00 воскресенья, 21 марта, частично ограничат движение на отдельных полосах по периметру участка с круговым движением от перекрестка улиц И. Крянгэ – Алба-Юлия – Конституция.

"Данная мера принята муниципальными властями для выполнения работ по срезу старого асфальта по периметру кольцевой развязки в рамках проекта реконструкции улицы И. Крянгэ", – уточнили в примэрии.

В связи с этим, как уточнили в столичной администрации, возможны отклонения в графике движения общественного транспорта от 10 до 30 минут.

Также в период 20-21 марта частично приостановят движение по улице Колумна на отрезке улиц Митрополита Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Это связано с выполнением компанией Premier Energy Distribution работ, связанных с электросетями.

А с 22 марта по 1 апреля приостановят движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке между улицами Тигина и Измаильская. Причина – выполнение в этой зоне работ, связанных с газопроводом.

"Водителям, пересекающим зоны, где объявлено частичное ограничение движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти участки", – уточнили в примэрии.

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