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Полицейский

Новые ограничения и штрафы: полиция выступила с уточнением

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (248)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210319/34049128/novye-ogranicheniya-i-shtrafy-politsiya-vystupila-s-utochneniem.html

Полиция планирует усиленно следить за соблюдением всех ограничительных мер, введенных властями. Сотрудники ведомства будут патрулировать зоны отдыха, рынки и остановки общественного транспорта. Нарушителям будут выписаны штрафы.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В связи с продлением чрезвычайного положения в здравоохранении до 18 апреля и введением новых ограничений в Молдове полиция выступила с уточнением, за какие нарушения положены штрафы. 

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari
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"Сотрудники полиции будут работать на полную загрузку, в том числе по выходным, чтобы следить за соблюдением мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Полицейские продолжат информирование граждан и проверки. Полиция будет реагировать в случае нарушений", - говорится в сообщении Генинспектората полиции. 

Как добавили в ведомстве, патрулировать будут коммерческие рынки, зоны отдыха, вокзалы и остановки общественного транспорта. Сотрудники полиции готовы напоминать гражданам о соблюдении профилактических мер, а водителям - ограничивать количество людей в транспорте. 

"Будем контролировать деятельность предпринимателей и выписывать штрафы в случае несоблюдения ограничительных мер.

В заключении в полиции призвали граждан не подвергаться риску, соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску во всех закрытых и открытых общественных местах, избегать риска заражения, за которым последует очень высокий риск передачи инфекции близким.

Среди ограничений и запретов, веденных комиссией:

  • с 20 марта торговые центры, а также непродовольственные магазины в стране будут работать до 18.00;
    агропродовольственные и другие рынки будут работать с 07.00 до 15.00;
  • рестораны должны завершать работу в 20.00, но после этого могут работать в режиме доставки;
  • запрещается организация в заведениях общественного питания свадеб, торжеств, юбилеев, других мероприятий подобного рода;
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  • запрещается проводить с физическим присутствием людей научные конференции, массовые профессиональные мероприятия, олимпиады, спортивные соревнования, в закрытых помещениях и на открытых площадках выставки, фестивали, специализированные агровыставки, а также коммерческие мероприятия;
  • государственные служащие продолжат работать по особому графику. При этом должен быть задействован лишь персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности учреждения, а для остальных сотрудников лучше организовать удаленку. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья также призывала частные компании организовывать свою деятельность в соответствии с этим принципом;
  • с 23 марта граждане, которые пересекают границу Молдовы, при въезде в республику должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, проведенный за 72 часа. В противном случае граждане республики будут обязаны заполнить эпидлисты, указав контактные данные и адрес проживания, чтобы специализированные службы могли проверить соблюдение ими 14-дневного режима самоизоляции. Карантин можно прервать на 10-й день, если сделать тест на коронавирус, и он будет отрицательным;
  • образовательный процесс будет организован в соответствии с эпидемиологическими показателями в каждом населенном пункте. Местные публичные администрации первого и второго уровней вместе с руководством школ и детсадов могут принимать решение о прекращении учебного процесса или о наличии условий для продолжения учебы с физическим присутствием детей.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (248)

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