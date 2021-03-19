Пандемия - вызов для молодежи: как изменилась ее жизнь

Пандемия обнажила основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь в нашей стране. Гражданские активисты заявляют, что молодые люди в Молдове - одна из наиболее пострадавших категорий граждан.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Молодежь в нашей стране сталкивается со множеством проблем. Основные из них связаны с образованием и трудоустройством. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил общественный активист Думитру Ройбу.

"Если мы говорим об образовании, то большая часть уроков проходит онлайн. Это существенно повлияло на процесс обучения, и дети не могли изучать предмет, как раньше, по разным причинам: отстраненность учителя, отсутствие технологий", - отметил Ройбу.

С другой стороны, по его словам, университеты не пошли навстречу студентам, которые должны были оплатить контракты к определенному сроку. Все потому, что в 2020 году многие молодые люди и их родители потеряли работу, что существенно сказалось на семейном бюджете.

"Наиболее затронутыми сферами деятельности были сегменты, в которых работает по большей части молодые сотрудники. Молодежь работала в секторе HoReCa, и из-за ограничений и сокращений числа сотрудников многие из них остались без источника дохода", - пояснил собеседник.

Гражданский активист считает, что при отсутствии политики стимулирования феномен эмиграции может усилиться в постковидный период.

© Sputnik / Mihai Caraus Думитру Ройбу.

По некоторым данным, более двух тысяч молодых людей в нашей стране потеряли работу в 2020 году. В глобальном масштабе было установлено, что самый высокий уровень тревожности, а также негативные последствия для психоэмоционального состояния были зафиксированы именно у молодых людей.

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