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Следственный изолятор в полиции Комрата

"Заключенный нажимает кнопку, и я подхожу" – в Комрате показали "новый" СИЗО

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210320/34049372/zaklyuchennyy-nazhimaet-knopku-i-ya-podkhozhu-v-komrate-pokazali-novyy-sizo.html

Строители провели ремонт камер, где находятся подозреваемые в совершении правонарушений и преступлений, прогулочной зоны, пищеблока и медпункта. Теперь помещения изменились до неузнаваемости.

КОМРАТ, 20 мар - Sputnik, Максим Топал. Деятельность изолятора временного содержания возобновилась в гагаузской столице после проведенного ремонта. Люди, которые попали в изолятор, теперь содержатся в цивилизованных условиях.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

Строители провели ремонт непосредственно камер, где находятся подозреваемые в совершении правонарушений и преступлений, прогулочной зоны, пищеблока и медпункта.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

Кроме того, в изоляторе установили новую систему вентиляции, а также современное оборудование для контроля за заключенными под стражу.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

По словам начальника инспектората полиции Комрат, главного комиссара Николая Томайлы, изолятор "был отстроен чуть ли не с нуля".

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

"Изменено расположение камер. В каждой камере теперь есть душ, туалеты, умывальники", - сказал Николай Томайлы.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

Вызвать к камере дежурного теперь можно удаленно, рассказывают Sputnik работники полиции.

"Если заключенным что-то требуется, они нажимают кнопку, и я вижу, из какой камеры вызывают. Тогда я подхожу и узнаю, что им нужно. Это значит, что обходы делаются намного реже. Благодаря камерам следить за обстановкой внутри стало намного проще", - говорит сотрудник полиции Иван Танасогло.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

Здание инспектората полиции Комрата было построено в середине прошлого века. С тех пор капитального ремонта помещений оно не знало.

Следственный изолятор в полиции Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

Общая стоимость ремонта изолятора временного содержания инспектората полиции Комрат составила 3,5 миллиона леев.

  • Следственный изолятор в полиции Комрата
    Следственный изолятор в полиции Комрата
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Следственный изолятор в полиции Комрата
    Следственный изолятор в полиции Комрата
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Следственный изолятор в полиции Комрата
    Следственный изолятор в полиции Комрата
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Следственный изолятор в полиции Комрата
    Следственный изолятор в полиции Комрата
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Следственный изолятор в полиции Комрата

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