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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Врач о вакцинации: должна ли она быть обязательной

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (253)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210320/34054156/vrach-o-vaktsinatsii-dolzhna-li-ona-byt-obyazatelnoy.html

Должен ли у людей быть выбор - прививаться или нет от коронавируса, или ли же иммунизация - дело обязательное? Свое мнение высказал эпидемиолог и бывший глава Минздрава Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Бывший министр здравоохранения и эпидемиолог Михай Магдей в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил, что люди, которые скептически относятся и все еще сомневаются в вакцинации, очень скоро поймут, насколько необходима иммунизация, чтобы остановить распространение вируса и защитить себя и своих близких.

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Магдей полагает: хотя вакцинация в Молдове и не является пока обязательной, через нее следует пройти всем гражданам. Такого мнения врач придерживается потому, что непривитые люди, как и за границей, в будущем могут подвергнуться различным ограничениям.

Эксперт привел в пример ситуацию в некоторых странах.

"В США, например, вы можете не согласиться на вакцинацию ребенка, но в этом случае его могут не принять в детский сад или школу, если у него нет справки, подтверждающей, что он был вакцинирован. Уже говорят о паспортах COVID, чтобы можно было путешествовать, и о другом. Я бы выступил за эти сертификаты и паспорта", - отметил Магдей.

Mihai Magdei
© Sputnik / Rodion Proca
Михай Магдей.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

На данный момент более 18 500 сотрудников медицинской системы вакцинированы от коронавируса из партии доз, предоставленной Румынией.

Всего до конца марта ожидается еще 46 тысяч доз вакцины через платформу COVAX и еще 50 тысяч - в качестве пожертвования от Румынии. 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (253)

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