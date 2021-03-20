Основные запреты и ограничения, вступившие в силу в Молдове: что надо знать

Опубликован полный текст последнего постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 19 марта: читайте в обзоре Sputnik Молдова, какие основные ограничения и запреты ввели в республике из-за ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Как в Молдове работают торговые центры, магазины и рынки, а также госучреждения, можно ли организовывать свадьбы и крестины в ресторане или кафе, а также каких рекомендаций стоит придерживаться работодателям, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

"Рост заболеваемости, количества территорий, где объявлен "красный код" эпидопасности, увеличение числа тяжелых и бессимптомных форм заболевания, летальных исходов, повышение доли положительных тестов на коронавирус, интенсивное распространение COVID-19 внутри сообщества – все это свидетельствует о тенденциях ухудшения эпидемического процесса инфекции COVID-19 в Молдове", – сказано в тексте документа.

В связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила объявить чрезвычайное положение в здравоохранении на всей территории Молдовы с 19 марта по 18 апреля включительно.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здоровья назначаются в качестве публичной власти, ответственной за управление чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Механизм управления эпидемиологической ситуацией устанавливаются в соответствии с Планом подготовки и ответных мер COVID-19 – Версия 2, утвержденная Решением №30 от 11 сентября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", – сказано в постановлении.

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Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здоровья должны обеспечить реализацию в управляемой ими административной территории, где действует "красный код" эпидопасности, следующих мер для предотвращения COVID-19:

ограничение на перемещение населения и изоляция на дому;

запрет на проведение массовых собраний, включая культурные, научные, художественные, спортивные или развлекательные мероприятия;

оказание существенных услуг (жизненно важных);

запрет на несущественные визиты в учреждения публичного характера (банки, почту и так далее);

регулирование услуг медицинской помощи и оказание лишь жизненно необходимых;

введение дистанционного обучения.

При этом чрезвычайные территориальные комиссии будут еженедельно предоставлять Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья информацию о предпринятых мерах.

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Общие ограничения для физлиц

Согласно постановлению Комиссии, вводятся общие ограничительные меры для физических лиц, которые применяются во время чрезвычайного положения в здравоохранении на национальном уровне.

Запрещено находиться:

в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи) группами более трех человек за исключением членов семьи;

лицам старше 63 лет вне дома и в общественных местах без острой необходимости, за исключением: служебных дел, когда работа не может быть осуществлена дистанционно; покупок продовольственных товаров; медицинской помощи, которую нельзя отложить; других уважительных причин, которые нельзя отложить;

несовершеннолетним на детской площадке без родителей / законных опекунов. Люди, находящиеся на детской площадке, должны соблюдать меры общественного здравоохранения;

людям в зонах отдыха группами более трех человек за исключением членов семьи.

Какие меры обязательны к выполнению

Согласно постановлению Комиссии, необходимо носить защитные маски во всех общественных местах (открытых и закрытых), в том числе в общественном транспорте. При этом маска должна покрывать и рот, и нос.

Также нужно в обязательном порядке соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.

Необходимо соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

"Нужно соблюдать под собственную ответственность режим самоизоляции человеку, в отношении которого установлен соответствующий режим. Физические лица, находящиеся на территории или в учреждениях с карантинным режимом, должны соблюдать меры, введенные властями. Каждый обязан следить за состоянием здоровья, вовремя обращаться к семейному врачу или в медицинское учреждение при появлении первых симптомов, специфичных для COVID-19", – указано в тексте документа.

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Запреты для отдельных видов деятельности

Согласно постановлению Комиссии, устанавливаются запреты и ограничения для следующих видов деятельности:

запрещена деятельность ночных клубов, связанная с работой дискотек, включенных в код CAEM 56.30, и танцполов, включенных в код CAEM 93.29, независимо от названия компании (например: диско-бар, ночной клуб, караоке, ночной клуб, дискотека, клуб и др.);

нельзя проводить обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (например, в ресторанах, барах, столовых, кафе), а также на предприятиях общественного питания, расположенных в точках продажи нефтепродуктов, в аэропортах, международных портах и ​​на международных пунктах пересечения границы в период с 20.00 до 07.00, за исключением продажи продуктов питания с собой и доставки предприятиями общественного питания любого типа. Однако запрещено их употребление на территории или внутри заведения;

запрещено организовывать и проводить в заведениях общественного питания праздничные мероприятия, свадьбы, крестины, юбилеи и другие торжества;

нельзя организовывать и проводить с присутствием людей научные конференции, собрания и массовые профессиональные собрания, олимпиады, спортивные соревнования;

запрещено организовывать и проводить в закрытых и открытых пространствах выставки, фестивали, специализированные сельскохозяйственные ярмарки, торговые мероприятия;

в помещении нельзя проводить мероприятия в присутствии зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры;

устанавливается график работы агропродовольственных и непродовольственных рынков – с 07.00 до 15.00;

торговые центры и специализированные торговые точки будут работать до 18.00.

"Органы центрального публичного управления, органы местного публичного управления, все юридические лица публичного и частного права, зарегистрированные в Молдове, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, должны обеспечить в управляемых ими помещениях, закрытых (для общего пользования) и открытых (предполагающих взаимодействие лиц), строгое соблюдение ряда мер", – отмечено в тексте постановления.

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Так, необходимо соблюдать: социальную дистанцию между людьми не менее одного метра за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте; правила гигиены рук и респираторной гигиены; режим самоизоляции человеку, в отношении которого установлен соответствующий режим; режим самоизоляции юридическим лицам, в отношении которых установлен соответствующий режим; обязательно носить защитную маску во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте (маска должна закрывать и рот, и нос); постоянно проводить мониторинг числа посетителей и недопущения скопления людей.

Что надо знать работодателям и их подчиненным

Руководители государственных и частных структур, как сказано в тексте постановления Комиссии, должны обеспечить особый режим работы, выводя в офис персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности заведения, а также работников, деятельность которых требует обязательного физического присутствия. Сотрудникам, чья работа может проводиться дистанционно, должны обеспечить соответствующие условия.

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"Министерства, Госканцелярия и другие центральные административные органы, подчиняющиеся правительству, а также организационные структуры в пределах их полномочий данных ведомств (подчиненные административные органы, включая децентрализованные и подведомственные государственные службы, а также публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества с полностью или преимущественно публичным капиталом, в которых министерство, Государственная канцелярия или другой центральный административный орган выступает в качестве учредителя) должны организовать работу по специальному графику – с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30, с последующим пересмотром в зависимости от эпидемиологической ситуации", – уточняется в документе.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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