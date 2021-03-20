В Кишиневе школьники с понедельника уходят на удаленку: на какой срок

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. С 22 марта кишиневские школьники уходят на дистанционное обучение. Об этом заявил в субботу примар столицы Ион Чебан в эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение принято на заседании муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"С понедельника по решению муниципальной комиссии все в образовательной системе, от 1-го до 12-го классов, переходят в онлайн. Знаю, что есть разные мнения, кто не хочет этого или кто хочет. С понедельника в течение неопределенного срока дети будут учиться дистанционно", – сказал Чебан.

По его словам, приоритетом, пока дети и учителя будут находиться дома, остается реализация мер по иммунизации преподавательского и недидактического персонала. Как считает примар, необходимо переходить к вакцинации учителей.

Градоначальник уточнил, что детские сады продолжат работу в режиме, в котором они работали и ранее.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

Новые правила с 23 марта: какие изменения вступят в силу при въезде в Молдову>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova