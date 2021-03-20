Решение принято: церковные службы начнут проводить на улице

Уже со следующего месяца церковные службы в столице обязательно должны проходить на открытом воздухе – это связано с эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Кишиневская чрезвычайная комиссия приняла решение, что с 1 апреля церковные службы будут проходить на улице. Об этом сообщил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Обсуждали, и было много позиций, но решение комиссии таково, чтобы с 1 апреля службы в церквях проводились на улице, когда немного потеплеет. Сейчас Великий пост, и мы должны по максимуму обезопасить жителей Кишинева", – сказал Чебан.

Он обратился к горожанам с просьбой быть максимально осторожными и заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Ранее кишиневская комиссия также приняла решение о переводе школьников на удаленку с 22 марта, при этом детсады продолжают работать по старому графику. Транспорт в муниципии будет ездить по максимуму, чтобы избежать столпотворений на остановках и его переполнения в часы пик. Торговые точки будут работать согласно принятому Национальной чрезвычайной комиссией решению.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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