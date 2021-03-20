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Центральный рынок

Как в Кишиневе будут работать Центральный рынок, базары, ТЦ, рестораны и кафе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210320/34056470/kak-v-kishineve-budut-rabotat-tsentralnyy-rynok-bazary-tts-restorany-i-kafe.html

Столичный градоначальник рассказал, как в связи с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья будут работать рынки, торговые центры, рестораны, кафе и бары.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что все рынки, торговые центры и заведения HoReCa (рестораны, кафе) будут работать согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 19 марта.

"Центральный рынок, торговые центры, базары, заведения HoReCa в муниципии будут работать в соответствии с решением Национальной комиссии по установленной программе. Важно, что мониторинг будет очень строгий", – отметил Чебан.

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Согласно последнему постановлению Национальной комиссии, запрещена деятельность ночных клубов, дискотек, независимо от названия компании (например, диско-бар, ночной клуб, караоке, ночной клуб, дискотека, клуб и др).

Нельзя проводить обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (например, в ресторанах, барах, столовых, кафе), а также на предприятиях общественного питания, расположенных в точках продажи нефтепродуктов, аэропортах, международных портах и на международных пунктах пересечения границы в период с 20.00 до 07.00, за исключением продажи продуктов питания с собой и доставки предприятиями общественного питания любого типа. Однако запрещено их употребление на территории или внутри заведения.

Под запрет попали организация и проведение в заведениях общественного питания праздничных мероприятий, свадеб, крестин, юбилеев и других торжеств.

График работы агропродовольственных и непродовольственных рынков установлен с 07.00 до 15.00, а торговые центры будут работать до 18.00.

Медработник
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Ранее кишиневская комиссия также приняла решение о переводе школьников на удаленку с 22 марта, при этом детсады продолжают работать по старому графику. Транспорт в муниципии будет ездить по максимуму, чтобы избежать столпотворений на остановках и его переполнения в час пик, а церковные службы с 1 апреля станут проводить на улице.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Медицинский работник
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (259)

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