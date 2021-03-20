Чебан: транспорт в Кишиневе будет работать по максимуму

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что общественный транспорт в столице будет работать на максимальную мощность. Об этом он заявил в субботу в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, вопрос обсуждался на заседании муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Транспорт в Кишиневе будет работать на максимальную мощность, чтобы избежать его переполнения. Мы обсуждали ситуацию на заседании. Предстоит реализовать решение", – сказал Чебан.

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Ранее кишиневская комиссия также приняла решение о, при этом детсады продолжают работать по старому графику.согласно графику, утвержденному Нацкомиссией, а церковные службы

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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