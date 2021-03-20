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Люди и общественный транспорт

Чебан: транспорт в Кишиневе будет работать по максимуму

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210320/34056516/ceban-transport-v-kishineve-budet-rabotat-po-maksimumu.html

Столичная чрезвычайная комиссия приняла решение по дальнейшей работе общественного транспорта в муниципии.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что общественный транспорт в столице будет работать на максимальную мощность. Об этом он заявил в субботу в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, вопрос обсуждался на заседании муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Транспорт в Кишиневе будет работать на максимальную мощность, чтобы избежать его переполнения. Мы обсуждали ситуацию на заседании. Предстоит реализовать решение", – сказал Чебан.

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Ранее кишиневская комиссия также приняла решение о переводе школьников на удаленку с 22 марта, при этом детсады продолжают работать по старому графику. Торговые точки в муниципии будут работать согласно графику, утвержденному Нацкомиссией, а церковные службы с 1 апреля станут проводить на улице.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (259)

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