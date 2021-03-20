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Медработники

Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (260)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210320/34057144/svezhie-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1635 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Скорая помощь
© Sputnik / Mihai Caraus
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Зафиксировано семь эпизодов "импорта" инфекции: из Болгарии, Чехии, Египта, Германии, Румынии, Испании и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 214 203.

За минувшие 24 часа проведено 5072 теста.

Коронавирус выявлен у 62 медработников: 17 врачей, 20 медсестер и 25 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 344 пациента (из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1669 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 186 774.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 30 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4531.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (260)

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